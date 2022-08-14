Центральная городская библиотека приглашает на традиционную «Фотосушку».

Центральная городская библиотека приглашает на «Фотосушку-2022»
Участвовать могут все желающие, как профессиональные фотографы, так и любители, без возрастных ограничений и с любыми техническими возможностями.
Для этого нужно принести РАСПЕЧАТАННЫЕ фотографии, которые вы сможете развесить на веревках. На задней стороне фотографий необходимо написать свое имя, название работы и послание будущему владельцу.
Размер и количество снимков: не ограничено.
Запрещается выставлять контент: ню, реклама, пропаганда насилия и экстремизма.
В конце мероприятия организаторы подводят итоги и награждают призами работы, набравшие наибольшее количество скрепок-голосов. Также по окончании акции происходит обмен фотографиями. Участников ждут сюрпризы от партнеров.
Во время фотосушки выступит ансамбль "Умырзая" (п. Метлино), покоряющий своей виртуозностью в исполнении народных песен.
Гостей также ждет выступление группы «роман Дюма», участника фестиваля "Мир! Май! Рок!", фестиваля "Егозарок" и многих других городских и не только мероприятий.
Место проведения:
Центральная городская библиотека, площадка у входа.
25 августа, начало в 18 часов. Справки по тел. 2-30-78
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! ВХОД СВОБОДНЫЙ!