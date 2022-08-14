Центральная городская библиотека приглашает на традиционную «Фотосушку».

Центральная городская библиотека приглашает на «Фотосушку-2022»

Участвовать могут все желающие, как профессиональные фотографы, так и любители, без возрастных ограничений и с любыми техническими возможностями.

Для этого нужно принести РАСПЕЧАТАННЫЕ фотографии, которые вы сможете развесить на веревках. На задней стороне фотографий необходимо написать свое имя, название работы и послание будущему владельцу.

Размер и количество снимков: не ограничено.

Запрещается выставлять контент: ню, реклама, пропаганда насилия и экстремизма.

В конце мероприятия организаторы подводят итоги и награждают призами работы, набравшие наибольшее количество скрепок-голосов. Также по окончании акции происходит обмен фотографиями. Участников ждут сюрпризы от партнеров.

Во время фотосушки выступит ансамбль "Умырзая" (п. Метлино), покоряющий своей виртуозностью в исполнении народных песен.

Гостей также ждет выступление группы «роман Дюма», участника фестиваля "Мир! Май! Рок!", фестиваля "Егозарок" и многих других городских и не только мероприятий.

Место проведения:

Центральная городская библиотека, площадка у входа.

25 августа, начало в 18 часов. Справки по тел. 2-30-78

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! ВХОД СВОБОДНЫЙ!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51941/