В сквере Первопроходцев прошло традиционное праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя и деятельности Южно-уральского управления строительства.

14 августа в историческом месте Озерска – в сквере Первопроходцев - состоялось традиционное праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя и деятельности Южно-уральского управления строительства. Культурная программа называлась «В память о времени и людях».

Чтобы отдать дань уважения представителям самой созидательной профессии, вместе собрались ветераны и работники строительных и монтажных предприятий, бойцы стройотрядов – участники всероссийской студенческой стройки «Мирный атом – 2022», представители ФГУП «ПО «Маяк» и органов местного самоуправления.

С приветствием и наилучшими пожеланиями к участникам мероприятия обратился исполняющий обязанности главы Озерского городского округа Иван Сбитнев:

- Мы живем в красивом и уютном городе - он возведен людьми, чей труд по праву можно назвать подвигом. Мы должны вечно помнить ушедших, чтить живущих рядом с нами. И лучшей нашей благодарностью будет, если в Озерске продолжится строительство жилых домов, социальных и промышленных объектов – это значит, что у нашего любимого города прекрасное будущее…

От имени Собрания депутатов виновников торжества поздравил депутат Андрей Лучников:

- Ваша профессия всегда была престижной. Строитель – созидатель мира. Желаю ветеранам отрасли крепкого здоровья и долгих лет жизни, а тем, кто сейчас строит – интересных объектов, хороших смежных коэффициентов и безопасного труда.

За многолетний и добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, большой вклад в строительство города и градообразующего предприятия, а также за активное участие в работе ветеранской организации и в связи с профессиональным праздником представители органов местного самоуправления вручили ветеранам благодарственные письма.

На торжестве присутствовали исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин и заместитель председателя профсоюзного комитета Олег Биюшкин. От себя и всего трудового коллектива производственного объединения почетные гости выразили глубокое уважение озерчанам, выбравшим для себя нелегкую, но почетную профессию:

- Вы всегда и везде первые. Все начинается с вас. Низкий поклон ветеранам за все, что они сделали для следующих поколений. Тем, кто сегодня работает на строительных объектах, желаем на всю жизнь сохранить любовь к своему делу и гордиться результатами своего труда.

Председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев отметил, что озерские строители достойны самых высоких слов:

- Они не только внесли большой вклад в создание Озерска и «Маяка», но проявили свой профессионализм в процессе ликвидации последствий аварии 1957 года, на Чернобыльской АЭС, в других непростых ситуациях. Несмотря на то, что Южно-Уральского управления строительства больше не существует, активно работает Совет ветеранов «ЮУС» (председатель Наталья Шейко), строители верны традициям и до сих пор держатся сплоченным и дружным коллективом.

От имени ветеранов отрасли, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше, выступил Лев Титоренко, Заслуженный строитель Российской Федерации, один из авторов социального проекта, благодаря которому в 2015 году в сквере Первостроителей появился памятник. Обращаясь к жителям Озерска, он напомнил, что в День строителя они встретились именно на том участке уральской земли, где в тяжёлый послевоенный год высадился первый отряд строителей, ученых и технологов для решения важнейшей государственной задачи – освоения промышленного производства оружейного плутония.

Пожалуй, самым трогательным моментом праздника стало исполнение группой ветеранов гимна озерских Строителей на слова ветерана «ЮУС» Юрия Сметанина.

В память о всех Созидателях, которых уже нет с нами, к монументу Первостроителям были возложены цветы и объявлена минута молчания.

Завершилось мероприятие творческими выступлениями студентов – бойцов ССО «Союз» (Томская область) и ССО «Ирбис» (Республика Татарстан), работающих в эти летние месяцы на ПО «Маяк».

Ветераны «ЮУС» благодарят МБУ «Парк культуры и отдыха» и бойцов «Мирного атома» за многолетнее сотрудничество и поддержку в проведении ежегодного профессионального праздника.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51954/