10 сентября 2022 г. ДК «Строитель» приглашает на праздничную программу «Шесть соток», посвященную Дню садовода Челябинской области.
В программе:
Концерт творческих коллективов культурно-досугового центра;
Выставка урожая 2022;
Конкурсно-игровая программа;
Конкурс «Мастер-садовод» по номинациям:
1) «Господин Урожай» (карвинг, поделки из овощей, фруктов)
2) «Овощ Богатырь» (самый большой плод)
3) «Улыбка осени» (флористика, цветочный букет).
Начало в 11:00
Заявки на участие в программе принимаются по тел.:
7-76-28, +7 (908)581-13-68 с 12:00 до 15:00