Начаты работы на пешеходных объектах.

В Озерске в этом строительном сезоне будут отремонтированы несколько тротуаров и дворовых проездов, нуждающихся в восстановлении. Это станет началом масштабной работы по созданию в округе комфортных условий для пешеходов.

Внимание к улично–дорожной сети власти округа традиционно проявляют особое и долгие годы приоритет отдают проезжей части. В этом году подход изменился: с учетом мнения жителей был составлен перечень улиц, где в капитальном ремонте нуждаются тротуары, из местного бюджета по ведомственной целевой программе «Основные направления развития дорожной деятельности…» выделены серьезные средства, и на сегодняшний день ведутся работы на ряде объектов.

Как пояснила начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова, согласно муниципальному контракту, с 15 августа по 13 сентября в городе должен быть уложен новый асфальт на тротуарах в районе жилых домов по адресам: пр. Победы, 17, ул. Космонавтов, 12, ул. Октябрьская, 19 и 26. Подрядчик приступил к выполнению своих обязательств. Кроме того, подготовлено техническое задание и в ближайшее время состоится аукцион для проведения ремонта тротуара по адресу: ул. Блюхера, 21 (здесь срок исполнения контракта установлен до 15 октября).

Дополнительно к тротуарам в рамках еще одной муниципальной программы - «Благоустройство Озерского городского округа» - планируется восстановить дворовые проезды, расположенные возле дома №21 по ул. Блюхера, дома №12 по ул. Космонавтов, между домами №№73 и 75 по пр. Ленина. По данным объектам УКСиБ также вскоре приступит к конкурсным процедурам и определит подрядчика.

Специалисты уточнили, что в ходе ремонта тротуаров дорожники не могут использовать большую специализированную технику, например, для вскрытия и снятия старого асфальта, и здесь много ручного труда. Но это не должно повлиять на качество: требования к пешеходной части улично-дорожной сети не отличаются от тех, что предъявляются к проезжей части.

Постоянный контроль за рабочим процессом ведет УКСиБ и местное отделение партии «Единая Россия».

- Безусловно, качественные тротуары для жителей округа крайне важны, - убежден депутат фракции «Единая Россия» Василий Сметанин. - В перспективе – отремонтировать тротуары по всему городу, преображение их будет продолжаться и в дальнейшем. Ранее в рамках дорожного ремонта реализовывались более крупные проекты – отремонтировали трассу Озерск-Метлино, автодорогу Озерск-Касли, Озерское шоссе, дорогу до микрорайона Татыш, проводится карточный ремонт дорог на улицах округа. Будем надеяться, что и дороги, и тротуары долго и верно послужат округу и нашим жителям.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51974/