Сезон в Летнем театре успешно завершен.

21 августа на площадке Летнего театра красивой финальной точкой стал концерт-дуэт заслуженного артиста России Николая Скрябина и актрисы Настасьи Малеевой, утром воскресного дня с аншлагом прошла сказка «Красная шапочка», а накануне, несмотря на сырую, дождливую погоду, зрители тепло приняли комедию-гротеск «Господа, товарищи, сволочи и дамы».

Для тех, кто совсем приуныл, сообщаем, что события в Летнем театре не завершились. Для поклонников кино, вплоть до первого сентября на площадке демонстрируется ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского.

А в минувшее воскресенье на сцене царили поэзия и музыка. Высокие ноты поддерживал удивительный, воздушный декор, созданный чуткими руками старшего реквизитора Наили Серовой и помощника режиссера Александры Чадовой.

В этом цветущем великолепии удивительно органично звучали стихи из сокровищницы мировой поэзии, проникновенные строки Николая Гумилева, Арсения Тарковского, Александра Володина, Александра Кушнера, Иосифа Бродского, Давида Самойлова. Николай Скрябин выступал не только в роли блестящего чтеца, но радушного хозяина представления.

И вот на сцене появилось воздушное создание, красивая и нежная Настасья Малеева, награжденная ведущим самыми восторженными эпитетами.

В репертуаре актрисы нет проходных произведений, каждая из прозвучавших композиций была тщательно отобрана и показала широчайший диапазон певицы.

Органично прозвучали песни в стиле театрализованного джаза Ирины Богушевской, своеобычной ирландской певицы Бьорк, трагически рано ушедшей из жизни солистки группы «Салют» Евгении Теджетовой, задорная, народная «Ой грибы – грибочки» из репертуара Людмилы Зыкиной.

Чистый, сильный голос покорил публику, каждая песня походила на маленький спектакль.

Забавно, что творческий путь Настасьи на озерской сцене начался дебютом в роли доброго, неуклюжего Снеговика в новогодней сказке, о чем поведала режиссер Ирина Костерина, которая еще при заочном знакомстве отметила актерский и певческий таланты актрисы.

Николай Скрябин приоткрыл завесу тайны над еще одним замечательным событием: у Настасьи медовый месяц. На сцену тут же был приглашен счастливый муж, актер Ратмир Нигаматьянов с гитарой, исполнивший для любимой песню на китайском языке. Поистине, главная задача театра – удивлять публику!

Художественный руководитель Андрей Сюськин сказал немало теплых слов в адрес сотрудников технических цехов - тех, кто помог воплотиться мечте. От души поблагодарил театралов и пригласил в следующем сезоне так же активно посещать площадку Летнего театра.

В августе возведенная конструкция надежно укрывала зрителей и от дождя и от жарких солнечных лучей. Вот и в прошедшую субботу, когда над городом пронесся настоящий дождевой смерч, зрители сидели под спасительным куполом.

Впервые прошедший на площадке Летнего театра спектакль «Господа, товарищи, сволочи и дамы», видимо, в противовес погоде, был принят необычайно тепло. Особых аплодисментов удостоился ветеран сцены, заслуженный артист России Вячеслав Ипполитович Лясецкий, который, несмотря на солидный возраст, с блеском исполнил роль чудаковатого дядюшки Ваганова в истории «С Новым годом, племяш!».

Все исполнители прекрасно сыграли свои роли в комедии, которая с успехом идет на нашей сцене уже 21 год. На эпизодическую роль боксера был введен молодой артист Никита Микитюк.

Завершающая сезон сказка «Красная Шапочка» прошла воскресным утром при аншлаге, под аплодисменты и смех взрослых и маленьких зрителей. В роли кукловода впервые выступила Яна Сюськина, сыграв роль забавного вороватого зайца.

Сезон в Летнем театре завершился. С нетерпением ждем нового! А пока, продолжаем наслаждаться кино – шедеврами Андрея Кончаловского. Вход свободный!

Источник: https://www.teatr-ozersk.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52030/