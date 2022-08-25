В Челябинске озвучили стоимость квартир для студентов возле вузов.

Ежегодно у иногородних студентов и их родителей возникает проблема с жильем. Университеты предоставляют общежития, но количество мест там ограниченно. Учащимся приходится искать другие варианты.

Контрольно-счетная палата Челябинской области посчитала, за сколько можно снять квартиру возле высших учебных заведений.

«Университеты предоставляют возможность получения койко-места в общежитиях. При этом стоимость варьируется от 400 до 1000 рублей в месяц в зависимости от учебного заведения. При этом количество мест в общежитиях ограниченно и на всех учащихся их может не хватить. В такой ситуации студенту придется задуматься об аренде квартиры или комнаты»,

— объяснили в КСП региона.

В Челябинске квартиру возле вузов можно снять по цене от девяти до 50 тыс. рублей. Наибольшее количество предложений — вокруг Челябинского государственного университета. При этом в стоимость аренды чаще всего не входит оплата коммунальных услуг. Съемщику придется самостоятельно платить за воду и отопление.

В КСП региона озвучили советы по поиску жилья. Во-первых, поиск надо начинать заранее и следует мониторить сайты с объявлениями раз в несколько часов. Нелишним будет посмотреть как минимум 3—5 квартир.

«В целях экономии транспортных расходов и времени следует выбирать квартиру ближе к учебному заведению. Для безопасности и спокойствия необходимо заключать договор аренды с оформлением акта приема-передачи помещения, а также обращать внимание не только на внешний вид, но и на трубы, батареи, сантехнику, электрику и прочее»,

— рассказали в КСП области.

Кроме того, помочь найти квартиру могут и в университете — во многих вузах есть сотрудники или службы, которые занимаются расселением студентов.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-chelyabinske-ozvuchili-stoimost-kvartir-dlya-studentov-vozle-vuzov/