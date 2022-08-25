Тертышный: тренируюсь с Хохряковым и Бурдасовым, нагрузки уже поменьше.

Форвард челябинского «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал проходящую предсезонку своего клуба. Никита рассказал о нагрузках на текущем этапе, а также о ходе тренировок.

Старт сезона в КХЛ намечен на 1 сентября, букмекеры уже сделали прематч-роспись на первые игры. Посмотреть отзывы 1xBet можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

«После выходных вышли на лед, разбегались чуть-чуть. Прошли тесты на физику, все в порядке на данном этапе. Сейчас пока тренируемся в том же режиме, что и в прошлом цикле – по 2 занятия в день. По-прежнему есть нагрузки, правда, уже поменьше. Сейчас мы будем тренироваться в таком режиме неделю, после чего проведем домашний турнир.

Я тренируюсь с Хохряковым и Бурдасовым. Сочетание такое же, как и в Магнитогорске. Бурдасов пропустил последний матч на Мемориале Ромазана, потому играл в другой тройке. На данном этапе очень важно оценить наше самочувствие и форму в игре. Конечно, нам было приятно победить на магнитогорском турнире. Домой приехали на позитиве. Сейчас после отдыха наберемся эмоций и сил, а к нашему турниру все будет идеально», – рассказал Тертышный.

До старта КХЛ остается меньше 2 недель. Первый матч в регулярном сезоне «Трактор» проведет у себя на льду против «Северстали» 2 сентября.