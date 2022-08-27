Эта неделя ознаменована Днем знаний и многочисленными праздниками для детей!

Но и взрослым будет чем заняться!

Афиша на 29.08-03.09!

Озерск и его окрестности:

Все дни недели:

Ежеминутно территория глк "Егоза" доступна для прогулок пешим и вело-туристам, в том числе и тропы проекта #егоза_сугомак.

А также в любой день возможна аренда:

-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электровелосипедов). Подробности по телефону: +7 (965) 854-25-31

-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН

А также:

3 сентября, суббота

С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза

-Подъёмник

-6 горных велотрасс

В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)

Фото: Евгений Гецев.

График работы Лодочной станции!

Внимание, станция работает до конца этой недели, торопитесь насладиться водной прогулкой!

Детский парк приглашает!

29 августа, понедельник

С 16 до 19.00 День открытых дверей в СЮТе!

Внимание! Мероприятие пройдет 2 дня: 29 и 30 августа!

30 августа, вторник

С 17 до 19.00 ДТДиМ

День открытых дверей.

Внимание! Кроме 30.08 День открытых дверей пройдет и 02.09!

20.00 Кинопоказ в Летнем театре Городского парка.

Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского: "Ближний круг"

Вход свободный.

31 августа, среда

20.00 Кинопоказ в Летнем театре Городского парка.

Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского: "Курочка Ряба"

Вход свободный.

1 сентября, четверг

10.15, 11.30 ДК "Маяк"

Театрализованное представление для школьников «Первоклассный праздник».

11.00 ДК им.А.С.Пушкина в п.Татыш

Приглашаем школьников и их родителей на увлекательный праздник, посвященный перовому осеннему дню.

17.00 Детский парк

Игровая развлекательная программа "Да здравствуйет 32 августа"!

Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru

Материал подготовила Александра Лебедева.