Эта неделя ознаменована Днем знаний и многочисленными праздниками для детей!
Но и взрослым будет чем заняться!
Афиша на 29.08-03.09!
Озерск и его окрестности:
Все дни недели:
Ежеминутно территория глк "Егоза" доступна для прогулок пешим и вело-туристам, в том числе и тропы проекта #егоза_сугомак.
А также в любой день возможна аренда:
-ВЕЛОСИПЕДОВ (в том числе электровелосипедов). Подробности по телефону: +7 (965) 854-25-31
-МАНГАЛЬНЫХ ЗОН
А также:
3 сентября, суббота
С 11:00 до 16:00 работает Байк Парк Егоза
-Подъёмник
-6 горных велотрасс
В 15:00 Обед от шефа (могут заказать все желающие)
Фото: Евгений Гецев.
График работы Лодочной станции!
Внимание, станция работает до конца этой недели, торопитесь насладиться водной прогулкой!
Детский парк приглашает!
29 августа, понедельник
С 16 до 19.00 День открытых дверей в СЮТе!
Внимание! Мероприятие пройдет 2 дня: 29 и 30 августа!
30 августа, вторник
С 17 до 19.00 ДТДиМ
День открытых дверей.
Внимание! Кроме 30.08 День открытых дверей пройдет и 02.09!
20.00 Кинопоказ в Летнем театре Городского парка.
Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского: "Ближний круг"
Вход свободный.
31 августа, среда
20.00 Кинопоказ в Летнем театре Городского парка.
Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского: "Курочка Ряба"
Вход свободный.
1 сентября, четверг
10.15, 11.30 ДК "Маяк"
Театрализованное представление для школьников «Первоклассный праздник».
11.00 ДК им.А.С.Пушкина в п.Татыш
Приглашаем школьников и их родителей на увлекательный праздник, посвященный перовому осеннему дню.
17.00 Детский парк
Игровая развлекательная программа "Да здравствуйет 32 августа"!
Хотите сообщить об интересном событии и разместить сообщение в нашей афише - пишите! Адрес электронной почты: alexandra-tut@inbox.ru
Материал подготовила Александра Лебедева.