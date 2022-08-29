Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 31.08.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня среда 31 августа 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 14 град. С

• атмосферное давление 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93 %

• Ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

В сетях холодного водоснабжения

Колыванова с 25 по 59, Комсомольская с 12 по 29, Музрукова 6,7,8,9, Мишенкова 2,3,5,10 с 9 до окончания

Гайдара 25-4п, Дзержинского 35-15п, 58 с 9 до 12 часов

К. Маркса 7 с 9 до 14 часов

2 В сетях электро- снабжения

Матросова 20 с 8 до окончания

Октябрьская 26 с 9 до 12 часов

3 В сетях горячего и отопления

К Маркса 20-4,5п с 8.30 до 17 часов

Гайдара 25-4п, Дзержинского 35-15п, 58 с 9 до 12 часов

К К. Маркса 7 с 9 до 14 часов

Иртяшская 15 с 10 до 12 часов

Иртяшская 13 с 14 до 6часов

К.Маркса 8-2п, 10 с 13 до 17 часов

По данным Челябинского ЦГМС :

с 30 августа по 3 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 гр и более, во второй половине дня 31 августа – 2 сентября – местами сильная жара (максимальная температура воздуха плюс 36 гр и выше).

С 31 августа – 2 сентября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале). Уважаемые родители! Скоро начало учебного года, напоминаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Напомните детям правила безопасного поведения на дороге. Соблюдайте их сами, научите и повторяйте их со своим ребенком.

Вниманию водителей!

В связи с ремонтными работами с 9.00 час 29.08.2022 до 17.00 час 09.09.2022г будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Космонавтов от пересечений ул. Кирова до Советская. Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути В период с 28 июля по 01 сентября 2022 г. проводятся работы по восстановлению поврежденного дорожного покрытия на участке автомобильной дороги по ул. Кирова (от перекрестка с ул. Свердлова до перекрестка с ул. Строительная) В период с 26 августа по 31 августа 2022 г. будут проводиться работы по восстановлению поврежденного дорожного покрытия на участке автомобильной дороги по ул. Парковая. Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники, освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52115/