Федеральная служба государственной статистики проведёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

1323 домохозяйства подлежат наблюдению на территории Челябинской области. Домохозяйства отобраны централизованно по методу случайной выборки. В наблюдение попали домашние хозяйства, проживающие в городах: Аша, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Златоуст, Карталы, Касли, Копейск, Коркино, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Сатка, Снежинск, Трехгорный, Троицк, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск; в селах: Бородиновка (Варненский муниципальный район), Еткуль (Еткульский муниципальный район), Смородинка (Миасский городской округ), Кичигино (Увельский муниципальный район), Травники (Чебаркульский муниципальный район); в поселках: Гумбейский (Агаповский муниципальный район), Бреды (Брединский муниципальный район), Дзержинка (Верхнеуральский муниципальный район), Лазурный (Красноармейский муниципальный район), Садовый (Сосновский муниципальный район), Ясные Поляны (Троицкий муниципальный район) и в деревне Большая Усманова (Аргаяшский муниципальный район).

Наблюдение будет осуществляться интервьюерами путем обхода жилых помещений, попавших в выборку. Опросу подлежат все члены домохозяйства с внесением ответов в вопросники (сбор сведений о детях и подростках до 15 лет производится со слов одного из родителей или опекуна). Сбор сведений и опросы проводятся со слов респондента на условиях добровольного согласия принять участие в наблюдении. В ходе опроса интервьюеры будут измерять рост, вес и артериальное давление респондента.

Выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения проводится с целью мониторинга оценки населением состояния своего здоровья, в том числе для получения статистической информации об ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пищевых привычках.

Результаты наблюдения будут использованы для оценки эффективности мер по реализации национального проекта «Демография» и разработки мер демографической и социальной политики для привлечения людей к здоровому образу жизни, популяризации спорта, повышения продолжительности здоровой жизни граждан России только в агрегированном виде в целом по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, отдельным социально-демографическим группам населения с выделением городского и сельского населения.

Обученный интервьюер будет иметь при себе специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Уточнить информацию об интервьюере можно по телефону отдела статистики населения и здравоохранения Челябинскстата 8(351)214-63-15.

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