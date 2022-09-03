В Озерском городском округе прошла акция «Вода России».

Акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». С каждым годом к акции присоединяется все больше неравнодушных жителей округа.

Инициаторами мероприятия выступили муниципальные экологи. Активное участие в нём приняли сотрудники отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России», коллектив яхт-клуба «Галс», учащиеся 8 класса школы № 29. Силами добровольцев в Озерске была очищена береговая полоса озера Иртяш в районе пляжа «Дальний». Не отставали от взрослых и школьники, особенно отличились ученики 6б класса школы № 35 посёлка Метлино под руководством своего классного руководителя Шамуратовой А.Х. Учащиеся навели порядок на берегу озера Кожакуль. Собранные отходы вывезли сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Спецсервис» (г. Кыштым).

Специалисты отдела охраны окружающей среды напоминают, что сохранение запасов пресной воды – это одна из глобальных проблем человечества. Природные ресурсы не безграничны и требуют грамотного и бережного отношения. В мире существует мало регионов, не затронутых проблемами потери источников пресной воды. Основной фактор, оказывающий негативное влияние на качество воды – нерациональная деятельность человека.

Поэтому повышение уровня экологической культуры, привлечение внимания общественности к охране и улучшению качества водных ресурсов имеет очень важное значение. Именно с этой целью в нашей стране на протяжении нескольких лет проводится акция по очистке берегов водоемов «Вода России».

Информация и фото отдела охраны окружающей среды администрации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52191/