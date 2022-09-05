Иван Савин: стало гораздо тяжелее вести переговоры с иностранцами. Они боятся арестов.

Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин посетовал на появившиеся сложности в переговорах с иностранными хоккеистами. Функционер говорит о том, что пример ситуации с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая была осуждена за перевоз наркотиков, слышен в речи почти каждого легионера. Матчи «Трактора» и других команд КХЛ доступны в спортивных разделах многих онлайн-казино. Вы сможете узнать больше информации о работе сервиса Tonybet по ссылке.

«В последнее время всем спортивным клубам стало очень тяжело добиваться успеха в переговорах с иностранными спортсменами. Пример баскетболистки Бриттни Грайнер наложил отпечаток на многих игроков, иностранцы стали смотреть на переезд в Россию с некой боязнью. Часто слышу слова, мол, мы приедем, а нас арестуют. Так не стоит перевозить с собой наркотики, чтобы аресты не случались!

Наши переговоры стали гораздо чаще строиться на работе с опасениями и возражениями. Но нас такая ситуация не пугает, потому что мы готовы с этим работать. В Челябинске высокий уровень безопасности для иностранцев, более того – я уверен, что болельщики «Трактора» будут носить своих легионеров на руках», – поделился своими мыслями Савин.

Напомним, что «Трактор» откроет регулярный сезон КХЛ 2 сентября матчем на своей арене против «Северстали».