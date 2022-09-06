5 сентября в Озерске состоялось Первенство и Чемпионат Озерского городского округа Челябинской области по лёгкой атлетике (спорт слепых).

5 сентября состоялись Первенство и Чемпионат Озерского городского округа по лёгкой атлетике (спорт слепых).

Соревнования прошли в тёплой дружеской атмосфере, где состязались команды из поселка Кунашак, Озерска и Челябинска в дисциплинах: прыжки в длину, метание ядра и бег.

Также в рамках мероприятия прошёл мастер-класс по стрельбе среди незрячих людей. В рамках гранта губернатора Челябинской области было приобретено "ружье" для стрельбы с лазерным прицелом.

Приятным моментом стали подарки: пяти спортсменам озерской МО ВОС за неоценимый вклад в развитие инваспорта были вручены спортивные костюмы от ФГУП "ПО "Маяк", в которых озерские спортсмены с 6-9 сентября будут защищать честь города в санатории "Карагайский бор" по лёгкой атлетике.

Также от ФГУП "ПО "Маяк" организации были вручены три комплекта шахмат для незрячих, перчатки и ракетки для игры в теннис.

Организаторы благодарят ФГУП "ПО "Маяк" за неравнодушие к людям с ОВЗ и за подарки участникам соревнований.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52204/