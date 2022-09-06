По Челябинской области ударят заморозки до –3.

Ночью 8 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3.

В ночь на четверг, 8 сентября, температура воздуха составит 1-6 градусов выше нуля, днем воздух прогреется максимум до 16 градусов.

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, на крайнем западе до умеренных. Ветер будет дуть западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14.

https://dostup1.ru/society/Po-Chelyabinskoy-oblasti-udaryat-zamorozki-do-3_153692.html