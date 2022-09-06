Анвар Гатиятулин: взаимопонимание в команде заметно улучшается.

Главный тренер ХК «Трактор» Анвар Гатиятулин прокомментировал выступления своей команды на Кубке губернатора, а также рассказал о том, что с каждой игрой клуб прибавляет во взаимопонимании, физике и других компонентах. Игры в рамках регулярного сезона КХЛ уже появились в прематч-линии БК во всем мире. Узнать об особенностях игры в казино Fonbet вы сможете на портале «РК».

«В игры мы пока входим тяжело, но потом постепенно разбегаемся. Победам радуемся, все-таки, проводим игры на глазах у своих болельщиков. У нас остаются моменты, над которыми предстоит еще работать до старта сезона, уверен, мы с этим справимся.

Пулккинен немного выпадает из общего ритма. Но не стоит опасаться – предсезонка была достаточно тяжелой, все прошли сильные нагрузки, поэтому форма придет со временем. Теему – очень опытный игрок, поэтому можно не переживать за него: в нужный момент он наберет кондиции.

Тройка Бурдасов – Хохряков – Тертышный пока еще сыгрывается. Взаимопонимание в команде улучшается от матча к матчу – это очень хорошо заметно невооруженным глазом. Прибавить нужно немного в физике, в этом поможет постоянный соревновательный ритм. Главное, что игроки хорошо слышат друг друга и четко выполняют установки», – заявил Гатиятулин.