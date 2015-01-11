Велосипеды, коляски, шины: могут ли жильцы многоквартирных домов хранить вещи в подъезде?

Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в состав общего имущества собственников помещений включаются межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры.

Общее имущество должно содержаться в соответствии

с требованиями законодательства в состоянии, обеспечивающем:

· соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;

· безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц;

· доступность пользования жилыми или нежилыми помещениями, помещениями общего пользования;

· соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

Что запрещено правилами противопожарного режима в Российской Федерации?

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, запрещается:

· использовать подвальные и цокольные этажи, а также другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

· размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями

и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

· хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

Исходя из правил противопожарного режима, хранить велосипеды и другие вещи, включая детские коляски, на межквартирных лестничных площадках, лестницах, под лестничными маршами, коридорах ЗАПРЕЩЕНО.

Ответственность за хранение велосипеда в подъезде многоквартирного дома.

Частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Хранение вещей и другого инвентаря в подъезде повлечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей. Это распространяется

и на хранение велосипеда на лестничной площадке многоквартирного дома.

Таким образом, даже если велосипед на лестничной площадке никому не мешает, хранить его в подъезде дома все равно нельзя, поскольку это запрещено правилами.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52214/