В театре кукол готовится премьера.

В Озерском театре кукол кипит работа в цехах. Параллельно с «Лёнечкой – будущим рок-музыкантом», который озерские зрители увидят в сентябре, готовится спектакль «История о маленьком дядечке».

История для детей и взрослых о важности живого общения. Автор инсценировки Ксения Павлова, она же поставит этот добрый и очень светлый спектакль.

Идея постановки возникла в процессе проведения творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов», в рамках программы «Территория культуры Росатома». Так порой из одного большого процесса вырастает другой – в репертуаре театра кукол появится новый спектакль.

В основе сюжета книга Барбру Линдгрен – классика шведской детской литературы. Начинается история так: «Жил на свете маленький дядечка. Очень маленький. И очень одинокий. И хотя он был очень добрым, никому не было до него дела…

Когда он выходил утром на прогулку, собаки рычали на него, а прохожие ставили ему подножки. По ночам маленький дядечка плакал от одиночества. Почему никто меня не любит, ведь я такой добрый, вздыхал он...».

Притча-сказка «История о маленьком дядечке» была написана в 1979 году, но особый отклик у читателей нашла в 2010 году. С каждым годом интерес к ней растет. Видимо приходит понимание остроты проблемы одиночества. Спектакль подарит невероятное чувство сострадания и симпатии к пожилому человеку.

Порой от одиночества может спасти маленький преданный лохматый лающий комочек. Прояви милосердие к ближнему, и оно отзовется стократно.

Каждый в каких-то жизненных ситуациях остается наедине с собой. Молодежь это тяготит мало: социальные сети, гаджеты заменили живое общение. Пожилые люди другие, их душа и мироощущение настроены на общение, контакт человека с человеком, а этого сейчас становится все меньше. Одиночество, когда оно длится годами, становится серьезной проблемой. Об этом спектакль Ксении Павловой «История о маленьком дядечке». Режиссер предлагает свой способ решения. Спектакль побуждает к разговору о том, как не вырастить поколение бездушных и безучастных людей.

*Озерский театр кукол «Золотой петушок» стал победителем Всероссийского конкурса по поддержке молодой режиссуры и получил грант на постановку спектакля от Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52211/