Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно – транспортного происшествия.

8 сентября 2022 года, около 7 часов 50 минут, на 3 – м км шоссе Кыштымское, водитель, управляя автомобилем Мицубиси Лансер, по предварительным данным не убедился в безопасности маневра при выполнении обгона (в зоне, где обгон разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ - 2102.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия оба водителя, 1987 и 1981 годов рождения получили телесные повреждения и с места были госпитализированы в городскую больницу.

Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля Мицубиси Лансер ранее к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения не привлекался.

В данный момент по факту дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.

Начальник ОГИБДД

А.В. Поцелуйко