Пилут: было ощущение, что в Россию мне возвращаться не стоит.

Экс-защитник ХК «Трактор» Лоуренс Пилут поделился своим мнением об игре в России. Защитник подписал контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрз» на 2 года, до этого момента швед играл в КХЛ на протяжении тех же 2 лет.

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«Я понимал, что в Россию мне возвращаться нельзя. После 24 февраля морально я не был готов продолжать выступать в КХЛ. Я очень сильно волновался. Ведь от нас вообще ничего не зависело. Множество легионеров имело на руках контракты. Нам просто нельзя было уехать. Но после окончания сезона мы сразу же поспешили по домам. Время было действительно странным.

В «Тракторе» я провел замечательный второй год. Я почувствовал, что развиваюсь в игровом плане. Я не набирал большого количества очков, но мне казалось, что я демонстрировал высокий уровень игры. В плей-офф у меня была возможность проявить себя с еще лучшей стороны. Уверен, что именно в этот момент я обрел стабильность и универсализм», – заявил Пилут.

Напомним, что сезон КХЛ стартует 1 сентября. Матчи регулярного сезона НХЛ начнутся с 7 октября.