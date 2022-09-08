Максим Шабанов: всегда хотел быть хоккеистом «Трактора».

Форвард челябинского «Трактора» Максим Шабанов в интервью клубному порталу рассказал о своей первой предсезонке в составе команды, хобби, а также о желании выступать за черно-белых.

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«Я провожу первую полноценную предсезонку в составе «Трактора». У меня от нее впечатления исключительно позитивные, для меня это очень серьезный вызов. В КХЛ совершенно иной уровень, поэтому предсезонка другая, не как раньше. Анвар Рафаилович – отличный тренер, чувствую от него позитив. Всегда может подсказать, как правильно действовать на льду. Моя задача – каждый раз оправдывать его доверие: ведь сегодня оно есть, но завтра может не стать.

Подготовка немного другая, игр в сезоне для меня станет больше. Стараюсь равняться на опытных ребят, хочу с помощью их подсказа заматереть как можно быстрее и закрепиться в составе. Играю сейчас с Капустиным и Ткачевым. Они отличные ребята, профессионалы, всегда помогают советами и поддерживают. Рад, что играю с ними.

Я становлюсь увереннее. Меня сравнивают с Тертышным? Честно, слышу в первый раз. Никита проделал большую работу в прошлом сезоне. Уверен – у него есть большое будущее. Надеюсь, я тоже смогу выполнить свои цели. Я горел желанием играть в «Тракторе» и первая моя цель уже достигнута», – рассказал Шабанов.

Отметим, что на прошедшем Мемориале Ромазана Шабанов попал в символическую сборную турнира.