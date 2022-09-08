Как избежать осенней хандры: несколько полезных советов от психолога.

Сентябрь, на улице все меньше желтых листьев и ярких красок. А это значит, что к жителям Челябинской области подкрадывается осенняя хандра, говорят психологи.

Дни становятся короче, пасмурнее и дождливее, а ночи холоднее и неуютнее. Вполне нормально почувствовать спад настроения и энергии — первые признаки осенней хандры. Этому состоянию есть даже научное объяснение.

«Есть физиологические моменты, которые влияют на выработку дофамина и эндорфина. Это наши главные внутренние антидепрессанты. Допустим, когда вы покупаете новую вещь, у вас вырабатывается дофамин, и вы говорите: «Ухххх, классно». А когда расслабляетесь в SPA, то вырабатывается эндорфин, вы расслабляетесь. Эти гормоны дают нам хорошее настроение. Они зависят от солнца и от выработки витамина D. Поэтому люди, которые живут в Испании, Италии, даже в Сочи меньше подвержены осенней хандре. Так что проверяем уровень витамина D, и лучше пить его не весной, а в августе, чтобы осенней хандры избежать», — отмечает психолог Анастасия Дробот.

Спорт — это тоже отличный помощник в борьбе с осенней хандрой. Пешие прогулки и простые упражнения дома помогают ощутить бодрость и легкость, а также укрепляют организм.

Гиппократ сказал: «Мы то, что мы едим». В осенний период особенно важно питаться полноценно и сбалансированно. Рацион, в который входят свежие овощи и фрукты, может не только поднять настроение, но и повысить иммунитет против простуды и других сезонных заболеваний.

Отвлечься от осенней хандры также поможет простая смена деятельности или занятие любимым делом: просмотр фильмов, чтение книг, рукоделие. Осенью важно вспомнить о вещах, которые приносят радость.

А еще осень — это отличное время для того, чтобы начать планировать свой следующий отпуск. Ученые говорят, что так мы не только настраиваемся на позитивный лад, но и ставим себе цель, которая отвлекает от осенней хандры. Ведь чтобы оплатить отдых, нужно сначала хорошо поработать. Так планирование отпуска избавляет нас от мрачных мыслей, мотивирует на деятельность, а также дает предвкушение яркого приключения.

https://www.cheltv.ru/kak-izbezhat-osennej-handry/