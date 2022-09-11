О начале отопительного сезона в Озерском городском округе.

12 сентября глава округа Евгений Щербаков подписал постановление "О начале отопительного периода 2022-2023 гг. в Озерском городском округе". В соответствии с этим документом подключение к теплу жилого фонда начнется 14 сентября.
Управляющие организации должны обеспечить безаварийный запуск систем отопления жилых домов.
В детские дошкольные учреждения начали подавать тепло с 13 сентября.
Учреждения социальной сферы округа с понедельника начали подавать заявки на подключение тепла в зданиях. При своевременной подаче заявки отопление будет подключено в учреждениях также с 14 сентября.