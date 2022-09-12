24-25 сентября пройдет Кубок «Егозы» по маунтинбайку.

24 и 25 сентября пройдет Кубок "Егозы" по маунтинбайку. Регистрация на мероприятие продлится до 22.09.

План таков:

Суббота (24.09)

09:00-11:30 - Регистрация, выдача стартовых номеров

10:00-17:00 – Работа подъемника

10:00-12:30 - Официальные тренировки

12:30 - Закрытие трассы "Зелёный" для подготовки

13:00 - Квалификация с дисциплине "скоростной спуск"

17:00 - Окончание работы подъёмника

17:30 - WHIP-OF контест

Воскресенье (25.09)

10:00-16:00 - Работа подъемника

10:00-11:30 - Тренировочные заезды

11:30 - Закрытие трассы "Зелёный" для подготовки

12:00 - Финал в дисциплине "скоростной спуск"

15:45 - Bunny Hop контест

16:00 - Награждение

Предварительная регистрация проводится до 24:00 22 сентября 2022 года по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1IuxhjZa2jYoBGGwsfTvZ..

Стартовые взносы при предварительной регистрации:

2600 - Байк-пасс на 2 дня катания и стартовый взнос

Стартовые взносы при регистрации на месте:

3300 - Байк-пасс на 2 дня катания и стартовый взнос

Категории участников:

• Любители (с 2004 года рождения и старше)

• Юниоры (по 2005 год рождения и младше)

• Девушки

• Мастера (с 1992 года рождения и старше)

• Элита (с 2005 года рождения и старше)

Спортсмены в категории «Юниоры», не достигшие 18 лет, допускаются к соревнованиям при наличии расписки от родителей, о том, что они уведомлены и согласны с участием их ребёнка в тренировке.

Положение, регламент соревнований и прочие подробности: https://vk.com/bikeparkegoza

Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу проведения соревнований по погодным условиям и в случае возникновения непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств.

Варианты размещения:

• Дом в п.Канифольный (2 км) с 2-х местными номерами

89193369619 Зинур

• Санаторий Дальняя Дача (11 км)

dalnaya.ru

• С палаткой