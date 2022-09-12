24-25 сентября пройдет Кубок «Егозы» по маунтинбайку.

24 и 25 сентября пройдет Кубок "Егозы" по маунтинбайку. Регистрация на мероприятие продлится до 22.09.
План таков:
Суббота (24.09)
09:00-11:30 - Регистрация, выдача стартовых номеров
10:00-17:00 – Работа подъемника
10:00-12:30 - Официальные тренировки
12:30 - Закрытие трассы "Зелёный" для подготовки
13:00 - Квалификация с дисциплине "скоростной спуск"
17:00 - Окончание работы подъёмника
17:30 - WHIP-OF контест
Воскресенье (25.09)
10:00-16:00 - Работа подъемника
10:00-11:30 - Тренировочные заезды
11:30 - Закрытие трассы "Зелёный" для подготовки
12:00 - Финал в дисциплине "скоростной спуск"
15:45 - Bunny Hop контест
16:00 - Награждение
Предварительная регистрация проводится до 24:00 22 сентября 2022 года по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1IuxhjZa2jYoBGGwsfTvZ..
Стартовые взносы при предварительной регистрации:
2600 - Байк-пасс на 2 дня катания и стартовый взнос
Стартовые взносы при регистрации на месте:
3300 - Байк-пасс на 2 дня катания и стартовый взнос
Категории участников:
• Любители (с 2004 года рождения и старше)
• Юниоры (по 2005 год рождения и младше)
• Девушки
• Мастера (с 1992 года рождения и старше)
• Элита (с 2005 года рождения и старше)
Спортсмены в категории «Юниоры», не достигшие 18 лет, допускаются к соревнованиям при наличии расписки от родителей, о том, что они уведомлены и согласны с участием их ребёнка в тренировке.
Положение, регламент соревнований и прочие подробности: https://vk.com/bikeparkegoza
Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу проведения соревнований по погодным условиям и в случае возникновения непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств.
Варианты размещения:
• Дом в п.Канифольный (2 км) с 2-х местными номерами
89193369619 Зинур
• Санаторий Дальняя Дача (11 км)
dalnaya.ru
• С палаткой