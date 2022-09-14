Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних приняли участие в акции «Помоги пойти учиться».

Такая благотворительная акция «Помоги пойти учиться», направленная на оказание поддержки нуждающимся семьям в подготовке детей к школе, ежегодно проводится в начале нового учебного года.

В рамках акции «Помоги пойти учиться», а также в целях оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с работниками Комплексного центра социального обслуживания населения провели благотворительное мероприятие для детей.

Инспекторы вместе с общественниками посетили детей из неблагополучных семей. Ребят поздравили с началом нового учебного года, пожелали им успехов в учебе, с родителями провели профилактические беседы и призвали их ответственно относиться к исполнению своих обязанностей по воспитанию детей.

Сотрудники полиции желают всем школьникам учиться только на «хорошо» и «отлично»!