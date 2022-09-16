Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 19.09.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 19 сентября 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +14 град. С

• атмосферное давление 747 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 97 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 16-2п с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления плановых отключений нет

Уважаемые жители округа!

Если у вас есть пожилые родственники (или страдающие хроническими заболеваниями), живущие отдельно от вас, не забывайте их регулярно навещать, а также звонить им и осведомляться об их самочувствии. Во избежание несчастных случаев с пожилыми людьми, а также для оказания им своевременной помощи, не оставляйте их без внимания.

Уважаемые озерчане!

19 сентября с 10:00 до 17:00 на площади около ДТДиМ по ул.Иртяшская-1, будет организована ярмарка «Сад и Дача. Осень-2022». На ярмарке будет представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, мясные и рыбные деликатесы, сладости и медовая продукция. Приглашаем всех на ярмарку!

1.Фитосанитарная обстановка: в норме.

1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме.

1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа».( Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 19 сентября 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в северной половине местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13°, в горах и низинах до плюс 5°, днём плюс 23-28°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5.Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 183 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52273/