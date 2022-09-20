Губернатор Челябинской области прокомментировал объявление частичной мобилизации в России.

Президент Владимир Путин сегодня выступил с обращением к жителям страны. Глава государства сообщил о начале мобилизации. Уточнив, что она будет частичной.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — отметил Владимир Путин.

И вот, что сказал губернатор Челябинской области об объявленной в России частичной мобилизации.

«Это необходимо для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, а также для поддержки народов Донбасса и освобожденных территорий Украины. Правительству региона и муниципалитетам необходимо мобилизовать свои усилия и ресурсы. Скорректировать свои планы, отменить отпуска и сосредоточиться на выполнении ключевых задач: это оказание всей необходимой помощи военным комиссариатам и призывным комиссиям — эта работа уже началась, и обеспечение бесперебойной работы стратегических предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Призванные на службу по мобилизации, уточняется в обращении президента, получат все положенные выплаты, социальные гарантии и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Соответствующий указ глава государства уже подписал.

https://www.cheltv.ru/gubernator-chelyabinskoj-mobilizatsii-v-rossii/