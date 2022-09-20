Озерским ветеранам подарили встречу с прекрасным.

Накануне в ДК «Маяк» состоялся концерт в рамках областного фестиваля «Ветеранские встречи». В этом году озерских слушателей порадовали своим творчеством артисты Московской государственной филармонии - вокалистка Илона Ананьина и аккомпаниатор Марк Гройзбург.

Фестиваль традиционно проводится на Южном Урале благодаря соглашению Челябинской государственной филармонии и областного Совета ветеранов и предназначен для южноуральцев старшего поколения.

Столичных исполнителей и собравшихся в зале ветеранов поприветствовали председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, начальник управления культуры администрации округа Светлана Степанова и председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев.

- Фестиваль проходит на 52 концертных площадках в городах и поселениях Челябинской области. По задумке организаторов, каждое выступление посвящено вам, уважаемые ветераны – настоящим труженикам, которые творили историю и принесли славу Южному Уралу. Желаю нашим гостям- исполнителям отзывчивой публики и аплодисментов, а слушателям - получить удовольствие от встречи с прекрасным, - в своем выступлении Сергей Гергенрейдер также поблагодарил организаторов фестиваля и Культурно-досуговый центр (на чьей площадке он проходит в Озерске) за большой вклад в пропаганду музыкального искусства.

Светлана Степанова отметила, что фестиваль «Ветеранские встречи» был бы невозможен без поддержки Министерства культуры Челябинской области. Иван Гашев выразил общее мнение о том, что ветераны округа с нетерпением ждали возобновления проекта после ковидного перерыва и с большим желанием пришли в зал дворца культуры, чтобы отдохнуть от садовых и домашних дел.

Яркая концертная программа «Брызги шампанского» была посвящена жанру старинного русского романса и рассчитана на широкий круг слушателей. Русский романс и в наши дни остаётся актуальным, любимым и понятным для восприятия. Концерт включал в себя «созвездие» самых известных и любимых всеми произведений Б. Фомина, Б. Прозоровского, А. Обухова, В. Кручинина и других авторов. Словно брызги искрящегося напитка, нежные и страстные звуки незабываемых мелодий навеяли слушателям чувства радости и печали, а поэзия этих произведений рассказала истории о любви. Сюрпризами для слушателей стали танго, современный романс и несколько композиций на французском языке.

Зал тепло встречал выступления солистов, а когда звучали знакомые мелодии, зрители с удовольствием пели вместе с Илоной Ананьиной. Полуторачасовой концерт прошел на одном дыхании, ветераны выходили из зала вдохновлённые, с зарядом хорошего настроения.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52313/