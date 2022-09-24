На соревнованиях под Кыштымом разбился мотоциклист.

Под Кыштымом на соревнованиях разбился мотоциклист – мужчина перевернулся и получил серьезные травмы.

Инцидент произошел на трассе на горе Сугомак на этапе открытого кубка Урала «Каменный пояс» в дисциплине эндуро. Мероприятие собрало более 120 сильнейших гонщиков УрФО.

При прохождении сложного участка через овраг участник из Екатеринбурга допустил ошибку, не удержал байк, перевернулся и при падении получил травму позвоночника.

Спасатели совместно с врачами и представителями организаторов оказали спортсмену первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, иммобилизовали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на руках вынесли из оврага и сопроводили пострадавшего до кареты скорой помощи.

https://dostup1.ru/accident/Na-sorevnovaniyah-pod-Kyshtymom-razbilsya-mototsiklist_154276.html