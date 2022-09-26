В школах и ссузах Челябинской области усилят меры безопасности.

После трагедии в Ижевске в южноуральских школах, техникумах и колледжах усилят меры безопасности. Об этом в понедельник, 26 сентября, рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«В организациях проведут дополнительные инструктажи по поведению в опасных и кризисных ситуациях. Письма о необходимости усилить меры безопасности уже разосланы в учебные учреждения»,

— заявила пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.

В Минобре также заметили, что образовательные организации будут проводить учебные тренировки по безопасности согласно ранее составленным планам. Тренировки коснутся и детей, и взрослых. Многие нестандартные ситуации как раз и будут отработаны в ходе таких тренировок.

«Педагоги по ОБЖ, советники по воспитательной работе, соцработники, психологи проведут дополнительную работу с обучающимися, чтобы максимально четко объяснить алгоритмы безопасного поведения в кризисных ситуациях»,

— добавляет Светлана Платонова.

26 сентября в школе № 88 в Ижевске неизвестный открыл стрельбу. Сначала мужчина выстрелил в охранника, затем ворвался в один из классов.

В Удмуртской Республике объявлен четырехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска.

Редакция Озерск.ру и УКС-ТВ соболезнует семьям погибших...

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-shkolakh-i-ssuzakh-chelyabinskoy-oblasti-usilyat-mery-bezopasnosti/