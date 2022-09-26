Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 27.09.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 27 сентября 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -01 0 С

• атмосферное давление 741 мм. рт. столба

• относительная влажность 92 воздуха %

• ветер Северо-восточный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП (1 с пострадавшим).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 8 – 2п, Дзержинского 56 – 4п с 9 до 12 часов

Гайдара 17 - 3п, 22 - 1п с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 8 – 2п, Дзержинского 56 – 4п с 9 до 12 часов

Гайдара 17 - 3п, 22 - 1п, К.Маркса 32 – 2п с 9 до 13 часов

К.Маркса 32 – 4п с 9 до 17 часов

К.Маркса 32 – 3п с 13 до 17 часов

Уважаемые жители округа!

В связи с проведением ремонтных работ с 26.09.2022 г. по 01.10.2022 г. будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Ермолаева – ул. Колыванова и в обратном направлении через пр. Ленина. Движение по пр. Ленина будет свободным.

Уважаемые озерчане!

26 и 27 сентября 2022 года будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска, с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

1.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 года № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 27 сентября 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшие осадки (в виде дождя, мокрого снега, снега). В отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная. Ветер западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью от 0° до плюс 5°, заморозки до минус 6°, днём плюс 4-9°, в горах и низинах до плюс 1.

НЯ 27 сентября в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Гидрологическая обстановка: Повышается вероятность резких подъемов уровней воды на отдельных участках рек, интенсивного притока воды в пруды и водохранилища, подтопления низкой местности в населенных пунктах при выпадении осадков.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 190 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52370/