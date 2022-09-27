На Южном Урале установилась температура на 6 градусов ниже нормы.

Установившаяся в Челябинской области погода носит аномальный характер – температура воздуха на 4-6 градусов ниже нормы.

По сообщению синоптиков, причина низких показателей – в антициклоне, который опустился на Южный Урал с севера. В связи с этим в ближайшие дни, с 28 по 30 сентября, в регионе по-прежнему будет сохраняться холодная погода в пределах от нуля до 7 градусов тепла.

С приходом октября ожидается небольшое потепление. В первой пятидневке месяца температура вернется к положительным отметкам – ночью плюс 2-7, днем – 8-12.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ustanovilas-temperatura-na-6-gradusov-nizhe-normy_154374.html