24 и 25 сентября состоялся Кубок Егозы по маунтибайку.

24 и 25 сентября состоялся Кубок Егозы-2022 по маунтинбайку - масштабные соревнования, которые объединили райдеров со всего Урала!

Любители адреналина и острых ощущений соревновались в дисциплине "скоростной спуск", скатываясь по трейлу "Зелёный", а также участвовали в контестах.

Борьба была, конечно, напряженной, но при этом позитивной! Участники выложились на максимум и искренне поддерживали друг за друга, радовались победам соперников.

Места же распределились следующим образом:

Любители (с 2004 года рождения и старше)

1 место - Федотов Владимир (Екатеринбург)

2 место - Евграфов Николай (Уфа)

3 место - Кононов Владимир (Екатеринбург)

Юниоры (по 2005 год рождения и младше)

1 место - Новоселов Олег (Екатеринбург)

2 место - Янушкевич Николай (Екатеринбург)

3 место - Дюрягин Никита (Каменск-Уральский)

Девушки

1 место - Скумбина Анна (Пермь)

2 место - Бетева Мария (Екатеринбург)

3 место - Лыкова Дарья (Екатеринбург)

Мастера (с 1992 года рождения и старше)

1 место - Ремизов Николай (Екатеринбург)

2 место - Решетников Кирилл (Екатеринбург)

3 место - Кожевников Рамиль (Ревда)

Элита (с 2005 года рождения и старше)

1 место - Султанов Данил (Екатеринбург)

2 место - Каримов Артём (Миасс)

3 место - Стариков Никита (Пермь)

Озёрские спортсмены хорошо показали себя в категории "Любители", уступив гостям буквально доли секунд.

Многие гости отмечали, что "Егоза" как байк-парк интересна и востребована и имеет огромный потенциал для развития, в том числе для проведения соревнований.

Спасибо команде "Байк Парк Егоза" и лично Александру Обуховскому за организацию.

Ниже представлен фото-репортаж Кирилла Володина. Все фото и финальный протокол можно увидеть в группе "Байк Парк Егоза": https://vk.com/bikeparkegoza