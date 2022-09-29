Новые законы для россиян – изменения в октябре 2022 года.

Повышение зарплат и пенсий, новые способы защиты от онлайн-мошенников, эксперимент по предъявлению водительских прав через приложение и многое другое - какие законы и нововведения вступают в силу в октябре 2022 года.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

С 1 октября зарплата сотрудников бюджетных организаций и персонала воинских частей вырастет на 4%. Размеры окладов увеличатся у военнослужащих, призывников, проходящих военную службу по контракту, росгвардейцев и лиц, имеющих специальные звания полиции, сотрудников ОВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, у пожарников, таможенников и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

С 1 октября 2022 года пройдет индексация пенсий для неработающих россиян, достигших 80-летия. Таким образом, будет в два раза увеличена фиксированная выплата, которая в данный момент составляет около 6,5 тыс. рублей. Индексация произойдет автоматически – допзаявлений писать не нужно.

БОЛЬШЕ ПОСОБИЙ – НА КАРТУ «МИР»

В конце октября расширится список пособий, которые можно получать только на карту «Мир». В него добавятся выплаты малоимущим гражданам, которые устанавливаются законом «О государственной социальной помощи», субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения коммунальных услуг, ежегодные выплаты почетным донорам.

ИЗМЕНЕНИЯ В БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

С 1 октября банки обязаны раскрывать условия вкладов в виде таблицы. В ней должны быть указаны:

• вид вклада;

• сумма и валюта вклада;

• возможность пополнения вклада и имеющиеся ограничения на такую опцию;

• процентная ставка либо порядок ее определения;

• порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу;

• порядок продления срока вклада;

• возможность досрочного снятия денежных средств и т.д.

По задумке Банка России, все это должно помочь потребителям правильно оценить маркетинговые предложения разных банков и упростить выбор.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОНЛАЙН-ОПЕРАЦИИ

С октября клиенты банков смогут добровольно запрещать или ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Теперь они смогут ограничивать параметры операции – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Также можно установить запрет в отношении определенных услуг – например, переводов или онлайн-кредитования. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, надо написать заявление в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно будет в любой момент.

Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников с 1 октября 2022 года банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции – для этого будет необходимо подтвердить электронную почту и номер телефона.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

С 1 октября можно будет предъявлять водительские права в электронном виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто». При этом наличие удостоверения на физическом носителе по-прежнему обязательно – отказаться от него можно будет только после внесения поправок в ПДД.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСАГО

Страховые компании получили право узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автовладельца. Это избавит последних от обязанности в течение трех дней самим сообщить об этом страховой, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспортному средству присваивается новый регистрационный знак.

При продаже своего автомобиля владелец полиса ОСАГО обязан письменно уведомить об этом страховую компанию. Ранее это было право, а не обязанность граждан, которым пользовались, чтобы вернуть часть денег за оставшийся срок действия страховки

Отменена обязанность участников ДТП записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии.

Страховщики обязаны ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля без подачи им заявления, что ранее в подобных случаях было обязательно.

НОВЫЕ ПРАВИЛА УПЛАТЫ НДС

С начала октября вводятся новые правила уплаты НДС при получении электронных услуг. Поправка касается только иностранных поставщиков. Если электронные услуги оказываются иностранными поставщиками организациям и ИП, последние начнут уплачивать НДС в качестве налоговых агентов. При оказании электронных услуг физическим лицам иностранные организации продолжат исчислять НДС самостоятельно.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ФАРМКОМПАНИЙ В РФ

С 1 октября российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно-необходимых лекарственных препаратов, перестанут зависеть от импортного сырья и будут быстрее получать нужные компоненты. Кроме того, с 1 октября запрещается вывоз за пределы страны донорской крови – за исключением гуманитарной помощи.

НОВОСТИ ТУРИЗМА

Расширяется список направлений, доступных для российских туристов. С 1 октября власти Канады отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Теперь прибывающие в страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тесты и проходить карантин. Для пересечения границы россиянам понадобится только виза.

«Аэрофлот» c 1 октября возобновляет полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. Рейсы на лайнерах Airbus A330. будут выполняться из Шереметьево.

Власти Таиланда объявили, что с 1 октября порядок въезда в королевство иностранцев, в том числе россиян, полностью возвращается к допандемийному.

УПРОЩЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ

Вступил в силу федеральный закон, предусматривающий, в частности, право подачи в упрощенном порядке обращения о вступлении в гражданство РФ для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вступил в силу федеральный закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Документ, в частности, предусматривает:

• установление уголовной ответственности за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу;

• усиление уголовной ответственности военнослужащих за совершение преступлений против военной службы в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий;

• введение уголовной ответственности военнослужащих за добровольную сдачу в плен и мародерство в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-oktyabre-2022-goda_154523.html