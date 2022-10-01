Мобилизованные озерчане отправились на службу.

Сегодня утром с площади у администрации округа состоялась отправка мобилизованных озерчан. Проводить защитников Родины пришли глава Евгений Щербаков и настоятель озерского храма Димитрий Шорин.

В рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России, к местам прохождения боевого слаживания отправились резервисты, имеющие определенные военно-учетные специальности.

- Дорогие земляки! Сегодня вы уходите исполнять священный воинский долг. Выполняйте спокойно поставленные Родиной задачи, мы вас будем ждать живыми и здоровыми. Спасибо вам за ваше мужество, гордимся вами! - обратился к мобилизованным Евгений Щербаков.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей о. Димитрий Шорин:

- Позвольте низко поклониться вашим родителям за то, что воспитали вас настоящими мужчинами. Родившись мужчинами, вы показали, что по сути такими и остались. Не повернулись спиной в трудное, но вместе с тем судьбоносное для нашего Отечества время. Остающимся здесь матерям, женам, сестрам хочу сказать, чтобы не впадали в отчаяние: нужно духовно поддерживать подвиги мужчин. Да сохранит вас Господь на многие благая лета.

Перед посадкой в автобусы всем резервистам выдали наборы с туалетными принадлежностями. У мобилизованных была возможность попрощаться с близкими. Кто-то давал советы и благословения. Но самое главное – это объятия с родными людьми. В путь защитники Родины отправились с позитивным настроем.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52428/