Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 04.10.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 4 октября 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 4 0 С

• атмосферное давление 751 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 81%

• ветер южный 1-2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Дзержинского 35-1,2,3,4 п-ды с 9 часов до оконч

2 В сетях электро-снабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Луначарского 7, Дзержинского 50-2п, К.Маркса 27 с 9 до 12 часов

Луначарского 19, К.Маркса 32-3п с 8ч30м до 17 часов

Вниманию озерчан!

05 октября 2022 года состоится комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с подачей сигнала «Внимание всем», включением электросирен и передачей речевой информации по каналам радиовещания по всей территории области. Запуск электросирен будет произведен в 10 часов 35 минут и 11 часов 20 минут в течение 5 минут.

Уважаемые озерчане!

08 октября с 9 до 15 часов на площади им. Ленина состоятся расширенные продажи сельскохозяйственной продукции.

Будет представлен широкий выбор сельскохозяйственной продукции, множество видов плодово-ягодных саженцев, медовая продукция, мясные и рыбные деликатесы.

Просьба к владельцам автотранспорта - убрать свои автомобили с площади.

1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

1.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 года № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление №1524 от 31.05.2022 Главы Озерского городского округа).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 04 октября 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3-8°, в южной половине области до минус 4°, днём плюс 12-17°.

НЯ: не прогнозируются

ОЯ: не прогнозируются

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2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 147 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52444/