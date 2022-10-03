Уполномоченный по защите прав предпринимателей встретится в Кыштыме с представителями бизнеса.

11-го октября в 13.00 в здании Администрации г.Кыштыма состоится круглый стол с предпринимателями Кыштымского, Озерского, Снежинского, Карабашского, В.Уфалейского городских округов, Аргаяшского и Каслинского муниципальных районов.

Планируется, что в ходе мероприятия выступят: глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, представители Фонда развития предпринимательства «Мой бизнес» Челябинской области.

Выступающие расскажут о текущих изменениях в законодательстве, в том числе по вопросам частичной мобилизации, мерах государственной поддержки.

Затем встреча продолжится в режиме «свободный микрофон».

Фото: http://ombudsman174.pravmin74.ru/

https://ombudsmanbiz.gov74.ru/ombudsmanbiz/view/news.htm?id=10819211