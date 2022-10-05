Начальник отдела участковых уполномоченных полиции предупреждает об ответственности за неуплату административных штрафов.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник полиции Дмитрий Осипов напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты штрафа, постановление направляется в службу судебных приставов для принудительного исполнения (ст.32.2 КоАП РФ).

Граждане, не уплатившие административный штраф своевременно, могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа в срок), которая влечет за собой наложение штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

При этом от обязанности оплаты ранее наложенного штрафа, нарушитель не освобождается.

Информацию об имеющихся штрафах можно узнать и оплатить на сайте Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/pay), либо в административной группе по адресу: г.Озерск, Привокзальный переулок 7а, кабинет 207.

Также по данному вопросу граждане могут обратиться к участковым уполномоченным полиции в дни приема каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов, по субботам с 15 до 16 часов.