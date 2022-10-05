В День учителя Алексей Текслер вручил премии губернатора троим работникам системы образования Озерского городского округа.

В День учителя Алексей Текслер вручил премии губернатора лучшим работникам системы образования Челябинской области за педагогическое мастерство и высокие результаты профессиональной деятельности.

Губернатор Челябинской области поблагодарил педагогов за важную работу по обучению и воспитанию молодого поколения.

В этом году премии удостоены 50 лучших работников образования, в том числе трое педагогов из Озерского городского округа:

Демешкевич Наталья Николаевна - воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития воспитанников № 10 «Родничок»; общий стаж педагогической деятельности – 28 лет.

Потеряева Ольга Леонидовна - педагог-организатор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»; общий стаж педагогической деятельности – 30 лет.

Смагина Вероника Николаевна - учитель английского языка Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка»; общий стаж педагогической деятельности – 31 год 11 месяцев.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52477/