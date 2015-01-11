На Госуслугах появилась возможность заказать свидетельство или справку из ЗАГСа.

Минцифры запустило на портале Госуслуг услугу по заказу различных свидетельств и справок из ЗАГС – по готовности документов их можно забрать в ближайшем отделе или МФЦ.
По словам замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева, услуга по выдаче свидетельств и справок ЗАГС является массовой и социально значимой – за 2021 год выдано свыше 200 тыс. повторных свидетельств и около 100 тыс. справок.
«Теперь заказать справку органов ЗАГС стало еще удобнее, сделать это можно через Госуслуги. Ее изготовят в тот же день, потом останется только прийти в назначенное время в удобный орган ЗАГС или МФЦ и получить оригинал документа», – отметил замминистра.
Свидетельства выдаются при рождении ребенка, заключении брака, разводе, смене имени и других случаях. На Госуслугах можно заказать свидетельство:
о рождении;
об усыновлении;
о смерти;
о расторжении брака;
об установлении отцовства и другие.
Справки обычно нужны для оформления пенсии, пособий и совершения сделок. Она может подтвердить:
рождение;
заключение брака;
расторжение брака;
усыновление;
установление отцовства;
перемену имени и так далее.
Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. При заполнении заявления нужно выбрать удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. При получении свидетельства впервые, платить за него не нужно. При повторном обращении – оплатить пошлину.
Получить бумажное свидетельство или справку можно в любом ЗАГСе или МФЦ, независимо от прописки.
https://dostup1.ru/society/Na-Gosuslugah-poyavilas-vozmozhnost-zakazat-svidetelstvo-ili-spravku-iz-ZAGSa_154723.html