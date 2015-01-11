На Госуслугах появилась возможность заказать свидетельство или справку из ЗАГСа.

Минцифры запустило на портале Госуслуг услугу по заказу различных свидетельств и справок из ЗАГС – по готовности документов их можно забрать в ближайшем отделе или МФЦ.

По словам замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева, услуга по выдаче свидетельств и справок ЗАГС является массовой и социально значимой – за 2021 год выдано свыше 200 тыс. повторных свидетельств и около 100 тыс. справок.

«Теперь заказать справку органов ЗАГС стало еще удобнее, сделать это можно через Госуслуги. Ее изготовят в тот же день, потом останется только прийти в назначенное время в удобный орган ЗАГС или МФЦ и получить оригинал документа», – отметил замминистра.

Свидетельства выдаются при рождении ребенка, заключении брака, разводе, смене имени и других случаях. На Госуслугах можно заказать свидетельство:

о рождении;

об усыновлении;

о смерти;

о расторжении брака;

об установлении отцовства и другие.

Справки обычно нужны для оформления пенсии, пособий и совершения сделок. Она может подтвердить:

рождение;

заключение брака;

расторжение брака;

усыновление;

установление отцовства;

перемену имени и так далее.

Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. При заполнении заявления нужно выбрать удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. При получении свидетельства впервые, платить за него не нужно. При повторном обращении – оплатить пошлину.

Получить бумажное свидетельство или справку можно в любом ЗАГСе или МФЦ, независимо от прописки.

https://dostup1.ru/society/Na-Gosuslugah-poyavilas-vozmozhnost-zakazat-svidetelstvo-ili-spravku-iz-ZAGSa_154723.html