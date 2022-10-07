На озере Акуля озерчане провели экологическую акцию «Вода России».

Акция состоялась 7 октября по инициативе и при поддержке сотрудников Отдела охраны окружающей среды администрации округа.
В мероприятии приняли участие волонтеры Службы по делам молодежи - студенты ОЗТК Дроздовский Александр, Кочетов Максим, Шошин Никита. Ребята провели уборку в пределах водоохраной полосы оз. Акуля (где летом проводят время многочисленные отдыхающие).
Молодые энтузиасты, настоящие экозащитники, собрали 28 мешков мусора.
Информация и фото отдела охраны окружающей среды.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52488/