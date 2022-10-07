На Южный Урал придет третье бабье лето.

На Южный Урал идет очередная волна тепла – уже на следующей неделе синоптики прогнозируют третье за эту осень бабье лето.

По данным Челябинского Гидрометцентра, понижение температуры ожидается только в субботу, 8 октября. В этот день она достигнет отметки плюс 8-13 градусов, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Но уже со следующего дня температура начнет повышаться, а осадки прекратятся. В воскресенье по области от 9 до 14 градусов, в Челябинске – от 11 до 13. В понедельник в регионе в пределах 12-17 выше нуля, в областном центре – от 14 до 16.

По среднесрочному прогнозу Gismeteo, такая погода простоит до четверга, 13 октября, а к концу следующей недели начнет вновь снижаться – до плюс 5 ко вторнику, 18 октября. Кроме того, с 16 числа синоптики прогнозируют четырехдневный дождь.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-pridet-trete-babe-leto_154773.html