2022-10-11PKT11:06:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 11.10.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 11 октября 2022 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 5 ° С • атмосферное давление 747 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 91 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 53-4п, Монтажников 34, Семенова 18 с 9 до 13 часов Дзержинского 56-8п с 9 до 14 часов Луначарского 9 с 11 до 16 часов 2 В сетях электро-снабжения К.Маркса 1 с 9 до окончания 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 19, К.Маркса 32-5п, с 8.30 до 17 часов Дзержинского 53-4п, Монтажников 34, Семенова 18 с 9 до 13 часов Дзержинского 56-8п, К.Маркса 21-3п с 9 до 14 часов Луначарского 9 с 11 до 16 часов 1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 1.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 года № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа установлен: - с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон. 3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»). 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 октября 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью юго-западный, западный, днём юго-западный, южный 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура ночью от 0° до плюс 5°, в низинах до минус 4°, днём плюс 10-15°, на юге до плюс 18°. НЯ: не прогнозируются ОЯ: не прогнозируются . 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 145 обращений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52500/ alebedeva 2022-10-11PKT11:06:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.10.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.10.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 06.10.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 20.09.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.09.2022 г.