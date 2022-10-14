Голос атомного города — новые экскурсии по родному городу.

Озерск особенно прекрасен осенью, и самое время совершать неспешные прогулки по любимому городу.

И как же хорошо, что теперь можно совмещать приятное с полезным - гулять по красивейшим местам Озёрска и слушать аудио-экскурсию в рамках проекта «Голос атомного города».