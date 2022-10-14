Голос атомного города — новые экскурсии по родному городу.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница 1966 года рождения. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового отдела Центрального банка. Подробнее
Если вы переехали на новое место жительства или хотите зарегистрировать по месту своего жительства или пребывания своих несовершеннолетних детей, не достигших 14-летнего возраста, то вам необходимо: Подробнее
За текущий период 2022 года в Управлении МВД России по ЗАТО г.Озерск зарегистрировано уже более 20 краж велосипедов. Общий размер причиненного потерпевшим материального ущерба около 120 тысяч рублей. Подробнее
Напомним, по решению губернатора установлены региональные меры социальной поддержки южноуральцев, призванных на военную службу. Они распространяются и на тех, кто добровольно пришел в военкоматы после 21 сентября. Подробнее