В Озерске сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

За прошедшую неделю на территории Озерского городского округа при проведении оперативно-розыскных мероприятий подразделениями участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы полиции и отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г.Озерск выявлено несколько фактов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В районе контрольно-пропускного пункта при въезде в город сотрудниками полиции были задержаны ранее судимые за преступления общеуголовной направленности жители города Касли 1986 и 1998 годов рождения.

При проведении досмотровых мероприятий у задержанного 1998 года рождения был обнаружен сверток в виде мотка изоляционной ленты, в котором по результатам проведенной экспертизы находилось наркотическое средство, содержащее мефедрон (4-метилметкатинон), массой 0,97 грамм.

Позднее, при въезде в город в районе контрольно-пропускного пункта сотрудниками полиции была задержана семейная, мужчина 1986 года рождения и его супруга 1992 года рождения.

Проведенными досмотровыми мероприятиями у задержанного был обнаружен сверток в виде мотка изоляционной ленты, в котором согласно справке об исследовании находилось вещество, содержащее мефедрон массой 1,04 грамма.

По данным фактам в отделе дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящий момент в отношении задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и задержанию возможных соучастников.