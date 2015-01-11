В Озерске отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Мероприятия состоялись в рамках духовно-просветительской программы «Росток», которая реализуется по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова и по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

Праздничная программа по традиции началась в одном из крупнейших на Южном Урале храмов Покрова Пресвятой Богородицы. 13 октября мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря (г.Суздаль) под руководством Антона Пахомова представил новую духовно-просветительскую музыкальную программу «История Суздаля в песнопениях», иллюстрирующую 10-вековую российскую историю. Это уже не первый приезд уникального коллектива в Озерск. Мужской хор успел покорить жителей города в рамках празднования 5-летия духовно-просветительской программы «Росток» в мае этого года.

14 октября прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Праздничное богослужение прошло также с участием суздальского коллектива. День Покрова Пресвятой Богородицы запомнился еще одним знаменательным событием – в честь 5-летия духовно-просветительской программы «Росток» митрополит Челябинский и Миасский Алексий вручил инициатору программы Андрею Ильичу Комарову медаль Челябинской епархии «За благие труды I степени», а куратору программы Ольге Михайловне Стебуновой - медаль «За благие труды II степени».

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий:

- Я хочу сказать слова благодарности тем людям, которые занимаются духовно-просветительской программой «Росток», потому что она действительно делает из наших детей достойных граждан, достойных родителей в будущем, учит доброму, вечному, справедливому.

Андрей Комаров, инициатор духовно-просветительской программы «Росток», почетный гражданин Челябинской области:

- Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Озерске имеет особое значение: он является престольным для озерского прихода. Мы каждый год отмечаем этот день вместе с нашими детьми - участниками духовно-просветительской программы «Росток». Благодарю Челябинскую епархию Русской православной церкви, митрополита Челябинского и Миасского Алексия, и настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы о.Димитрия Шорина за содействие в реализации программы!

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин, благочинный Озёрского округа Челябинской епархии:

- Покровский праздник занимает особое место в жизни нашего города, в котором 10 лет назад был освящен этот великолепный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Для нас, православных озерчан, это большая радость собраться на Божественной литургии, которую возглавил Высокопреосвященнейший владыка Алексий, митрополит Челябинский и Миасский. За этим архиерейским богослужением пел хор Спасо-Евфимиева мужского монастыря. И для прихожан это уникальная возможность прикоснуться к богослужебным певческим традициям Святой Руси.

В день Покрова Пресвятой Богородицы для детей была организована лекция об истории появления праздника. Праздничные мероприятия завершились прекрасным концертом «Под Покровом твоим…» в акустическом филармоническом зале ДМШ №1 с участием лауреата международных конкурсов пианиста Дмитрия Онищенко и мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря.

В зале собрались более 400 человек партнеров и активистов духовно-просветительской программы «Росток», которых со сцены поздравили с праздником Покрова Пресвятой Богородицы: глава Озерского городского округа Евгений Юрьевич Щербаков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин, благочинный Озёрского округа Челябинской епархии, и заслуженная артистка России, куратор духовно-просветительской программы «Росток» Ольга Михайловна Стебунова.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

- Мы сотрудничаем с духовно-просветительской программой «Росток» уже более 5 лет, за это время реализовано очень много добрых дел. Такие проекты, направленные на духовно-нравственное развитие, полезны не только для молодежи и детей нашего города, но и для всех причастных к программе.

Ольга Стебунова, заслуженная артистка России, куратор духовно-просветительской программы «Росток»:

- «Росток» объединяет профессионалов своего дела, и в первую очередь, отзывчивых, внимательных людей, готовых делиться с воспитанниками программы своими знаниями и частичкой души. Это не просто учителя, а настоящие наставники, приобщающие детей к духовным истокам.

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и реализуется с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям: Пасхальный и Рождественский фестивали, фестиваль искусств «Дорога к храму», Дни славянской письменности и культуры, а также творческие лаборатории. Участниками духовно-просветительской программы ежегодно становятся более 500 человек.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с городской Администрацией и при поддержке Челябинской епархии. Партнерами программы выступают Культурно-досуговый центр Озерского городского округа, Детская музыкальная школа №1, театр кукол «Золотой Петушок» и городская общественная организация родителей детей-инвалидов «Наши дети».

За 2021 год участники программы «Росток» создали спектакль «Звонят, звонят колокола» по произведению протоирея Николая Агафонова «Про колокол Бим-Бим» к Светлой Пасхе, приняли участие в разнообразных творческих и образовательных курсах ко Дню славянской письменности и культуры, фестивале «Дорога к храму». В сотрудничестве с Озерским театром кукол был запущен инклюзивный проект «Мир на ладошке», который направлен на формирование инклюзивной образовательной и творческой среды для реабилитации, развития и социализации детей с ограниченными возможностями. Совместно с Российской компьютерной академией «ШАГ» был реализован масштабный летний интенсив по компьютерной грамотности, в рамках которого участники проекта научились создавать собственные сайты, игры, монтировать медиаконтент, моделировать 3D объекты и многое другое.

Информация и фото пресс-службы Андрея Комарова.