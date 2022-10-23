Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.10.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня вторник 25 октября 2022 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +2° С

• атмосферное давление 733 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 79 %

• Ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

В сетях холодного водоснабжения и отопления

Гайдара 17 – 3п, Гайдара 26 – 5,6п-ды, К.Маркса 19 – 1п с 9 до 12 часов

Луначарского 27 – 2п с 10 до 12 часов

Семенова 25, Матросова 20 с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения

Иртяшская 7- 6,7п-ды с 9 до окончания

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 32 – 7,8п-ды с 8.30 до 17 ч

Гайдара 17 – 3п, Гайдара 26 – 5,6п-ды, К.Маркса 6 – 1п,

Луначарского 19 – 1п, К.Маркса 19 – 1п с 9 до 12 часов

Луначарского 27 – 2п с 10 до 12 часов

Семенова 25, Матросова 20 с 9 до 13 часов

Вниманию озерчан!

24 и 25 октября будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Рекомендации по коронавирусной инфекции:

1. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации граждан, приезжающих из неблагополучных по COVID-19 стран, должна осуществляться изоляция (самоизоляция, 14 дней) в изолированной квартире с исключением контакта с членами семьи или другими лицами.

2. При появлении первых симптомов заболевания, таких, как жар, кашель и затруднённое дыхание, оставайтесь дома, откажитесь от посещения работы, массовых мероприятий и встреч с друзьями.

3. Избегать тесного контакта с больными людьми.

4. Ограничить посещения мест массового пребывания людей, где риск заразиться респираторными инфекциями увеличивается.

5. Следить за актуальной информацией о коронавирусной инфекции, об ограничительных мерах и мерах профилактики, рекомендуемых Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором.

6. Соблюдать меры профилактики: используйте платок при кашле и чихании, часто мойте руки с мылом и водой не менее 20 секунд, если нет возможности помыть руки, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее 60% спирта, ежедневно проводите влажную уборку в квартире.

7. В случае заболевания члена семьи, изоляция его в отдельную комнату. Проведение там регулярного проветривания и влажную уборку с антисептиком.

8. Обеспечение заболевшего чистыми одноразовыми масками для лица, чтобы предотвратить распространение заболевания среди других членов семьи.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 года № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа установлен:

- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.

3. Лесопожарная обстановка: в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.05.2022 № 311-П «Об отмене особого противопожарного режима на территории Челябинской области» с 01.06.2022 отменен особый противопожарный режим на территории Озерского городского округа» (Постановление администрации Озерского городского округа от 31.05.2022 №1524 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Озерского городского округа»).

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 25 октября 2022 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода, в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в горах до сильных, в отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на проводах и предметах, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от минус 2° до плюс 3°, днем плюс 1-6°.

НЯ: не прогнозируются

ОЯ: не прогнозируются

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 182 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/52640/