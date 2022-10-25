Офис озерского филиала «РИР» стал ближе к клиентам.

Удобный, функциональный, в хорошей транспортной доступности – таким стал новый офис Озерского филиала «РИР». Теперь он работает на Студенческой, д. 6. Здесь 21 октября с рабочим визитом побывал глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Глава округа осмотрел кабинеты, где работники «РИР» принимают посетителей, поговорил с озерчанами, убедившись в том, что жители города вполне довольны новым клиентским сервисом.

- От горожан неоднократно поступал запрос на то, чтобы ресурсоснабжающая организация располагалась в более доступном месте, - комментирует глава Евгений Щербаков. – Теперь «РИР» в центре города, в здании, куда легко добраться. Помещение удобное, достойное и наших жителей, и компании "Русатом инфраструктурные решения".

- Когда мы в сентябре 2021 года появились в этом городе, получили статус ЕТО, мы, конечно, не знали, где лучше расположить офис, где так называемые «нахоженные» места, - вспоминает директор Озерского филиала РИР Игорь Савельев. – Представители администрации показали нам это здание. Уже в первую неделю работы мы убедились, что это правильный выбор. От всей души благодарю за помощь Евгения Юрьевичу и его команду.

Евгений Щербаков вместе с руководством «РИР» ознакомился с работой диспетчерской службы: здесь круглосуточно находятся специалисты, которые в режиме реального времени отслеживают параметры отопления в городе. Такой контроль поможет эффективнее работать с городскими службами, отвечающими за состояние теплосетей. Жители могут звонить диспетчерам по телефону 4-01-04, «РИР» примет заявку и отправит специалистов замерить температуру отопления на вводе в дом. Если параметры соответствуют нормативам, жители будут точно знать - проблема во внутридомовых сетях, и нужно обращаться в управляющую компанию.

Хороший клиентский сервис всегда состоит из множества полезных деталей, поэтому в новом офисе «РИР» есть удобные элементы навигации – схемы расположения кабинетов, таблички. Для посетителей напечатаны памятки, где размещены телефоны специалистов и другая нужная информация. Показания счетчиков принимают и в самом офисе. А вскоре здесь появится терминал для оплаты коммунальных услуг.

Новый офис «РИР» находится на округе, вверенном депутату Собрания депутатов Озерского городского округа, члену фракции «Единая Россия» Валентине Сылько. Конечно, она не осталась в стороне и лично убедилась в том, что клиентский теплоснабжающей организации стал более функциональным и удобным для жителей:

- Когда «РИР» появился в городе, в депутатский центр партии «Единая Россия» обращались жители с просьбами решить ряд вопросов. Удаленность нахождения клиентского офиса, сложность передачи показаний привычным способом, на бумаге, и телефонная связь с компанией через «восьмерку» не устраивало многих. Все эти проблемы были озвучены на совещании, которое состоялось в администрации округа. Руководство «РИР» оперативно отреагировало на пожелания наших ветеранов обеспечить привычную для них передачу показаний. Уже в то время руководитель компании заявил, что ведутся переговоры с администрацией по поиску удобного для всех жителей округа помещения. В итоге новый офис был открыт, и появился городской номер телефона, по которому можно позвонить и передать показания. Спасибо руководителям компании за ответственное отношение к делу, администрации округа и депутатскому корпусу – за поддержку.

Своими впечатлениями от посещения клиентского офиса РИР поделилась и заместитель председателя совета ветеранов ПО «Маяк» Людмила Сенькова:

- Офис красивый, уютный, расположен в известном всему городу месте. Очень радует, что он на первом этаже – это удобно для пожилых людей. Мы очень ждали его открытия.

«РИР» ждет клиентов с понедельника по пятницу: офис открыт с 08:00 и завершает работу в 18:00. Передать показания счетчиков теперь можно по городскому телефону 4-05-10. Работает и автоответчик, позвонить на который можно через «восьмерку»: 8(35130)5-31-00, – он принимает показания круглосуточно. Юридические лица могут решить вопросы по телефону 4-04-10, для них офис работает до 17:00. Но руководство филиала готово продлить рабочий день, если возникнет такой запрос от жителей города. Ведь «РИР» – клиентоориентированная компания. И ее девиз – «Работаем с теплом» - не только об отоплении. А в первую очередь – об отношении к людям.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52665/