Депутаты поддержали планы жителей по реализации инициативных проектов на 2023 год.

Состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа, в ходе которого были приняты решения, касающиеся инициативного бюджетирования, бюджета округа, муниципального имущества, а также внесены изменения в некоторые нормативно-правовые акты.

Напомним, что в соответствии с законом Челябинской области в конце 2021 года были изменены сроки внесения инициативных проектов, претендующих на реализацию с 2023 года. Ранее проекты вносились с 1 января по 1 марта текущего года, в котором они и были реализованы. В настоящее время они должны быть внесены с 17 октября по 15 ноября предшествующего года. Это позволит планировать расходы на следующий финансовый период и сформировать актуальный бюджет.

В связи с этим в Собрание депутатов в сентябре поступили 6 обращений, а в октябре – ещё 26 обращений с просьбой назначить собрания в поддержку инициативных проектов, предлагаемых к реализации в 2023 году. Среди инициаторов 39 «октябрьских» проектов 18 – это юридические лица, 4 индивидуальных предпринимателя и 4 инициативных группы граждан. Депутатским корпусом решение по данному вопросу было принято единогласно.

С учётом решения, которое было принято на прошлом заседании, 29 сентября, на 2023 год в Озерском городском округе планируется рассмотреть в ходе конкурсного отбора всего 45 проектов. Они направлены на ремонт учреждений образования, культуры и спорта, в том числе и инваспорта, а также объектов социального назначения и благоустройства как в Озерске, так и в посёлках.

Следует отметить, что в 2022 году в округе победителями конкурсного отбора были признаны 24 инициативных проекта. Большинство из них касались благоустройства (6 – общественных территорий и улиц, 5 – благоустройство дворов), а также сферы образования (6 – в школах, 3 – в детских садах, 1 – в Детском эколого-биологическом центре) и развития массового спорта (4 проекта). В настоящее время 15 инициативных проектов уже выполнены, оставшиеся будут завершены в ближайшее время, в ноябре 2022 года.

Также в ходе сессии информационно был заслушан доклад начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Ольги Жаворонковой об исполнении «Правил размещения и содержания информационных конструкций на территории Озерского городского округа».

– На сайте органов местного самоуправления на странице Управления архитектуры и градостроительства 6 октября 2020 года был создан баннер «Дизайн-код», в котором размещены: текст Правил, наглядная инструкция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по их применению. С момента публикации данных Правил жители округа активно начали направлять обращения в Управление архитектуры и сообщать о нарушениях, – подчеркнула Ольга Жаворонкова.

С момента публикации документа и до настоящего времени Управлением была проделана серьёзная работа с собственниками информационных конструкций, проводились консультации, давались разъяснения. Кроме того, были проведены обследования фасадов зданий на проспектах: К. Маркса, Ленина и Победы, а также на улицах: Октябрьской, Космонавтов, Блюхера, Музрукова, Советская и на бульваре Гайдара.

После проведения обследований и получения актов и уведомлений собственниками ряда объектов самостоятельно был произведен демонтаж вывесок, несоответствующих Правилам, таким образом на эту работу не были потрачены средства из бюджета округа. Однако, в настоящее время некоторые торговые объекты, по которым составлены документы о выявлении нарушений, демонтаж информационных конструкций не произвели.

Как следует из доклада, информационные конструкции, которые не будут демонтированы собственниками самостоятельно до 1 декабря 2022 года, будут включены в контракт с подрядной организацией на демонтаж за счет бюджетных средств округа в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа».

– Работы по соблюдению Правил размещения и содержания информационных конструкций еще много, она ведется на постоянной основе. Хотелось бы и дальше, чтобы жители принимали активное участие в преображении округа, а представители бизнеса внимательно изучали и применяли Правила, – отметила Ольга Жаворонкова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52691/