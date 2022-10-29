Россиян ждет сокращенная рабочая неделя.

Четырехдневная рабочая неделя начинается в России в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

В пятницу, 4 ноября 2022 года, в стране отмечается День народного единства – праздник был учрежден в 2005 году и является выходным.

Напомним, с 1 по 3 ноября – рабочие дни, при этом в четверг, 3 ноября, продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Отдыхать россияне будут 4-6 ноября. Отметим, что такой режим актуален для тех, кто трудится на пятидневке.

История праздника уходит корнями к началу XVII века. В его основе лежит победа над польскими интервентами, окончившая период Смуты. В 1611 году нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение под предводительством новгородского князя Дмитрия Пожарского, которое 4 ноября 1612 года штурмом взяло Китай-город и выдворило поляков из Москвы.

https://dostup1.ru/society/Rossiyan-zhdet-sokraschennaya-rabochaya-nedelya_155555.html