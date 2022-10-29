Первый снег проверил подготовку дорожных служб к зимним условиям.

Сегодня в первую очередь уборка проводилась на центральных улицах. Всего было задействовано десять единиц комбинированной техники.

В Управлении капитального строительства и благоустройства администрации сообщили, что накануне вечером подрядчик (ИП Вострякова), обслуживающий улично-дорожную сеть в Озерске, Метлино и Татыше, а также загородные дороги, был оповещен о возможном гололёде. Утром в понедельник дорожные службы работали на центральных проспектах: Победы, К. Маркса и Ленина, а также на улицах: Октябрьской, Семенова, Свердлова, Блюхера, Космонавтов, на Озерском шоссе. Очистка от снежного наката проводилась комбинированными дорожными машинами. Силами дорожных рабочих убирались остановочные комплексы и карманы.

Поскольку уже к одиннадцати часам утра снежный накат растаял, противогололёдные средства сегодня не применялись.

По прогнозу такая погода будет держаться до конца недели. В случае, если на утро температура опустится ниже ноля, подрядчик готов к противогололедной обработке дорог. Особое внимание будет уделено перекрёсткам, поворотам. За действиями коммунальных служб будет осуществляться ежедневный контроль со стороны УКСиБ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52711/